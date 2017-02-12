大港花火最終場 下雨美中不足

最後一場大港花火秀磅礴登場，唯一美中不足的是下雨。（柯宗緯攝）

民眾爬上涼亭屋頂險象環生。（柯宗緯攝）

疏散人潮擠到爆，幾乎只見人頭。（柯宗緯攝）

今天是元宵節，高雄燈會藝術節氣氛炒到最熱，晚間萬人提花燈踩街，好不熱鬧；大港花火秀最終場晚間12時跨日絢爛登場，時間長達20分17秒，花火映照西子灣海港，美不勝收，近50萬民眾冒寒風爭睹，擠爆西子灣、西子灣、香蕉碼頭等景點，直呼美呆了。

今晚入夜高雄12度，又夾帶綿綿細雨，民眾冒雨冒寒風等著看最終場大港花火秀，今晚是第三場，有別於前兩場施放10分06秒，最終版加碼至20分17秒，象徵迎接2017年，民眾笑稱「拍到手好痠啊」

不過，現場有民眾發現，今晚煙火疑似天公不作美影響，部分低空煙火未施放，不若前兩次有「對稱」效果，民眾直說這是美中不足的地方。

此外，有多位民眾為爭睹花火，冒險爬上18王宮廟的涼亭，甚至拿Pizza揪三五好友在屋頂上開趴，險象環生。現場又下起陣陣細雨，一旁民眾見了直搖頭，痛批萬一受傷誰來負責。

另一方面，主辦單位預估有近50萬遊客欣賞花火，其中以西子灣地區人潮最為驚人，鹽埕埔、西子灣捷運站擠到爆，西子灣觀景台更只見人頭不見身，周邊預估得花至少1小時才能全面疏散人潮。

(中時)