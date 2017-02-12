NBA》杜蘭特返雷霆主場 勇士3倍維安

杜蘭特於加盟勇士隊後首度返回雷霆主場。(美聯社資料照)

勇士球星杜蘭特11日重返雷霆主場，他在季外以自由球員身分離開雷霆，為球迷所不諒解，這是他加盟勇士後首度返回雷霆主場比賽。杜蘭特還為此雇用了額外的保全，根據ESPN報導，勇士隊的維安人員特別增加至平日的3倍。

杜蘭特相信雷霆隊還是有他的死忠球迷，「我知道場面會不怎麼好看，但我也等不及要見到那些長久以來真正認識我、支持我的人，我會向他們眨眨眼，讓他們明白我們的友誼。」杜蘭特並非不切實際的人，「我不能假裝我會受到歡呼，我知道結果會是如何。」這些高度戒備的武裝保全們就說明了這一切。

重返奧克拉荷馬市，杜蘭特的母親汪達也受到特別的保護，她回憶去年夏天杜蘭特決定離開雷霆時，球迷在網路上的叫囂讓她難過落淚。「我知道杜蘭特是多麼喜愛奧克拉荷馬市，他是多麼關心球隊的一切。無論如何，我會一直在他身邊支持他。」汪達在球場邊由杜蘭特的事務經理親自陪同。

(中時電子報)