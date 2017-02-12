川普效應？ 非法移民大掃蕩
美國移民與海關執法局ICE近日展開大規模執法行動，共有數百個非法移民(或稱無證人士)遭到逮捕，其中有部分遭到遣返。儘管此舉引發外界質疑掃蕩行動跟川普新政有關，不過執法當局強調這只是例行任務，跟過去沒有不同。
美國總統川普上任後宣示打擊非法移民，並優先遣返有犯罪紀錄的法移民，引發多個移民社區、尤其是拉美裔社區的恐慌。目前尚不清楚是否這些行動只是前奏，是否將來還有更多的掃蕩。
這波掃蕩行動在全美多個城市展開，包括南加州、亞特蘭大與亞利桑那州等。行動包括「knock and talk visit」，意即敲門談話的造訪，到住家以及工作場所查緝非法移民，其中洛杉磯就展開一連5天的執法，共抓獲約160名非法移民。
美國國土安全部長凱利(John Kelly)昨天就親自參與了移民與海關執法局的敲門談話造訪，並見到有3人被逮捕。他昨晚在南加州聖地牙哥與墨西哥提瓦那的邊境入境處向媒體表示，這波掃蕩行動被捕的人士「都是非法者，而且其中有些是壞人」。他強調這次掃蕩對象主要是非法移民、多次違法偷渡以及有犯罪紀錄的人士等。
剛剛過去的周三，一名35歲的非法移民母親在亞利桑那州向移民及海關執法局做例行的報到時卻被捕，並隨即在24小時內遭遞解出境，引發各界高度關注美國對非法移民的掃蕩行動。墨西哥政府還特別警告其住在美國的國民要採取預防措施，並密切與當地墨西哥使領館保持聯繫。
(中時電子報)
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