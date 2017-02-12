NBA》杜蘭特對決老東家 票價破紀錄

勇士球星杜蘭特首度作客雷霆主場，大幅刺激票房。(美聯社資料照)

本季最大的話題除了勇士對戰騎士，另一個就是勇士對戰雷霆了，勇士本季兩度在主場與雷霆交手，皆大勝20分以上。12日是勇士球星杜蘭特首度重返雷霆主場比賽，受到球迷與媒體高度關注，更為票房帶來絕佳收益。杜蘭特雖然身在敵營，卻為老東家大撈了一筆。

雷霆上季的主場平均票價為55.1美金。根據《今日美國》報導，此役雖是例行賽，平均票價卻飆漲到426美金之譜(約台幣12822元)，就算最便宜的座位也要122美金。這個數字打破了球星對決老東家的最高紀錄，之前的紀錄為騎士隊詹姆斯重返熱火主場時所創下的平均338美金票價。

在杜蘭特抵達奧克拉荷馬的同時，市長Mick Cornett還特別為此發表談話，表示雷霆隊自杜蘭特離去後反而更加團結、更受球迷歡迎。他也提到杜蘭特曾是該市的門面，現在韋斯布魯克已取代他成為第一英雄。「幸虧韋斯布魯克沒有打算競選市長，否則我會落選，因為我也會投給他。」引來現場球迷大笑。

(中時電子報)