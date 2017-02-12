NBA》杜蘭特對決老東家 票價破紀錄
本季最大的話題除了勇士對戰騎士，另一個就是勇士對戰雷霆了，勇士本季兩度在主場與雷霆交手，皆大勝20分以上。12日是勇士球星杜蘭特首度重返雷霆主場比賽，受到球迷與媒體高度關注，更為票房帶來絕佳收益。杜蘭特雖然身在敵營，卻為老東家大撈了一筆。
雷霆上季的主場平均票價為55.1美金。根據《今日美國》報導，此役雖是例行賽，平均票價卻飆漲到426美金之譜(約台幣12822元)，就算最便宜的座位也要122美金。這個數字打破了球星對決老東家的最高紀錄，之前的紀錄為騎士隊詹姆斯重返熱火主場時所創下的平均338美金票價。
在杜蘭特抵達奧克拉荷馬的同時，市長Mick Cornett還特別為此發表談話，表示雷霆隊自杜蘭特離去後反而更加團結、更受球迷歡迎。他也提到杜蘭特曾是該市的門面，現在韋斯布魯克已取代他成為第一英雄。「幸虧韋斯布魯克沒有打算競選市長，否則我會落選，因為我也會投給他。」引來現場球迷大笑。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。