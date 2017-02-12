歐盟執委會主席擔心 英脫歐談判搞分化

歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）表示，他擔心於脫歐談判期間，英國可能會分別對不同國家做出不同承諾，藉此分化其餘歐盟27國。

路透社報導，榮科告訴「德國廣播電台」（Deutschlandfunk）：「其他歐盟27國尚不曉得，但英國非常清楚他們如何能因應此事。他們能對A國承諾這個，對B國承諾那個，對C國承諾另一個，最後就變成不可能存在統一歐盟陣線。」

英國將會於3月底正式啟動脫歐談判，這是歐盟面臨的重大考驗。歐盟目前正面臨其他諸多挑戰，例如極力要讓希臘留在歐元區、難民危機以及川普（Donald Trump）當選美國總統等。

此外，荷蘭、法國和德國今年將舉行大選，反歐的民粹政黨預料將會大有斬獲。

榮科在預定12日播出的電台專訪中表示，「現在大家都在說，面臨川普和英國脫歐，如今恰是歐洲的大好機會，現在正是大家團結一致共同向前邁進的時候。」

榮科又說：「我希望會是這樣，但果真會如此嗎？我有些懷疑。因為英國無需大費周章就能分化其餘歐盟27國。」

法新社報導，歐盟執委會主席榮科今天表示，在任期於2019年屆滿時，他不會尋求第2個任期。

榮科告訴德國廣播電台，2014年打了一場美好的競選活動，「但不會有第2場，因為我不會第2度出馬角逐」。

62歲的這位保守派前盧森堡總理，於2014年11月1日出任歐盟執委會主席。主席職位任期5年，可連任。1060212

(中央社)