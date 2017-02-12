蓋美墨「長城」太貴？ 川普揚言砍價

川普昨天在推特上發布他與日本首相安倍在總統空軍一號專機上的合影。(照片取自川普推特@realDonaldTrump)

美國總統川普今天自爆要興建美墨邊境的圍牆費用比政府原先估計的還要高，不過他並未打退堂鼓，而是揚言要親自出馬和建商談價錢。

川普今天與日本首相安倍在佛州度周末。他一早就連發兩條推文，透露美墨「長城」要價太高。川普在推文中寫道：「我正在閱讀有關蓋邊境長城將會花費比政府原先預期的開支還高，但是我還沒有去介入…」；接著他又發出第二道推文：「(介入)設計或是談判。當我介入的話，就會像F-35戰鬥機或者空軍一號建造計畫，價錢將會大幅下降」。

不過到底目前蓋美墨邊境圍牆的報價是多少，川普並沒有明確透露。

興建美墨邊境的圍牆是川普宣布競選以來的政見，他在上任後也揭示非做不可的決心，並公開宣示將盡速展開工程。但川普政府至今尚未公布具體興建計畫的細節，包括實際的開支會是多少。

川普曾經引用「全國預製水泥協會」的數據估計將耗資100億美元。不過CNN報導指出，根據Bernstein研究的數據，其他外部估價數額差異相當大，從150億美元到250億美元都有。

至於目前該計畫的進度方面，川普幾天前出席全美大城市警長協會活動時曾透露，「目前這座圍牆正在設計中，預計將會是一個長城(great wall)，將會起到很大的作用，有很大的幫助。」

(中時電子報)