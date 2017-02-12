MLB》悲劇未完 小費船難身亡卻遭索賠巨款
前馬林魚投手費南德茲(Jose Fernandez)去年9月船難身亡，同行的兩位友人Emilio Jesus Macias與Eduardo Rivero也當場喪命。由於小費的遺體被驗出古柯鹼與超量的酒精，兩位友人的家屬轉而向小費的家屬求償400萬美金。
控方家屬的律師表示，費南德茲在駕船時使用酒精與毒品，致使兩位友人喪生，須賠償兩家人各200萬美金。費南德茲家屬的律師則表示雙方和解的可能性很低，因為官方調查尚未結束，他認為當時並不是由費南德茲開船。
當局研判他們因船速過快而在灘頭撞毀，費南德茲死於衝擊而非溺斃。事實上當時3人都有喝酒，Eduardo Rivero的遺體也被驗出古柯鹼，肇事責任依舊未定。費南德茲雖然優秀，但他大聯盟年資尚淺，生涯總薪資只有457萬美金。
有些網友對此不以為然，諷刺地說：「簡直像中了貧民樂透。」「如果最後查出開船的是那兩位窮朋友，還會有人索賠嗎？」
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(中時電子報)
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