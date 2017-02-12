《全球星期人物》川普最忠實的捍衛者 暴走顧問康威

康威參加川普贊助者舉辦的派對打扮成神力女超人。(圖/美聯社)

康威。(圖/美聯社)

川普和康威在就職晚會上跳舞。(圖/美聯社)

美國2016年的總統大選沒有選出一位女總統，不過在這場熱鬧喧騰的選戰中，有另一位女性政治家達成了前所未有的成就，那就是川普當時的競選總幹事康威(Kellyanne Conway)，她是史上第一個為共和黨總統候選人競選成功的女性競選總幹事，她在川普的選舉中表現亮眼，在關鍵時刻幫助民調下跌的川普，最終反敗為勝入主白宮。而她也在選舉後獲得了總統顧問一職，不時在媒體上積極捍衛川普的政策，不過卻也因為她暴走的性格以及激烈的措辭，而惹出不少爭議。

康威在川普大樓大廳。(圖/美聯社)

康威在總統選戰倒數前3個月時，被川普任命為第三任的競選總幹事，而當時正是川普選情告急之時，他的民調不斷下跌，看似看和希拉蕊陷入了膠著戰，而據媒體分析，康威成為競選總幹事最主要的目的就是幫助川普改變形象，讓他能夠獲得更多女性選民的青睞。而最終川普得以入主白宮的結果，也宣示著康威的勝利與成功，甚至也因此讓她獲得總統顧問一職，讓她的事業登上新的高峰。

從左到右：白宮發言人史賓賽、白宮首席策略師巴農、總統顧問康威、副國家安全顧問麥法蘭德、國家安全顧問福林，今天齊聚橢圓辦公室參加司法部長塞辛斯的誓詞典禮。(圖/美聯社)

49歲的康威畢業於現今的三一華盛頓大學(Trinity Washington University)政治系，之後又獲得喬治華盛頓大學(George Washington University)法學博士學位。畢業後先是在法律圈打滾，於華府的高等法院擔任法官助理，而之後轉入政治圈的契機，是加入了共和黨的民調公司 Wirthlin Group，更在1995年成立了自己的民調公司，她的客戶不乏美國知名企業及政治人物，包括了現任副總統派斯(Mike Pence)、前副總統奎爾(Dan Quayle)、企業美國運通(American Express)、護膚品牌凡士林(Vaseline)等。

康威(右)和巴農(中)出席就職典禮，康威身著充滿軍裝元素的服裝，吸引了許多對於她時尚品味討論。(圖/美聯社)

在2016年的總統選舉之中，她一開始支持川普的黨內對手克魯茲(Ted Cruz)，直到克魯茲退選之後，才轉入為川普陣營負責選舉民調，幫助長久以來被質疑歧視女性的川普拉攏女性選民。在成為競選總幹事之後，康威也成為了媒體上的熟面孔，從川普質疑選舉可能被動手腳、當選之後要把希拉蕊送進監牢，到川普不願接受選舉結果等各種爭議，她都親自上陣，竭盡所能地為川普辯護。

康威上節目接受訪問。(圖/美聯社)

而這樣的情況也維持到了川普入主白宮之後，康威與媒體的對立越演越烈，先是為了川普就職典禮人數比上一屆少一事，以另類事實一詞鬧得沸沸揚揚。她在白宮發言人出面表示「人數絕對沒有比較少」之後上節目接受訪問，再次被質問川普團隊是否造假時，她居然當場暴怒翻臉，還用自己創造出新的詞彙 ── 「另類事實」(Alternative facts)來反駁，稱白宮發言人是「提供了另類事實」，也用這樣的觀點和主持人唇槍舌戰了一番，但仍讓眾人看不透究竟「另類事實」和「造假」的差別為何。

之後又為了替川普的難民禁令護航，憑空捏造出一場不曾存在過的「鮑林格林大屠殺」(Bowling Green massacre)，試圖藉此拖前任總統歐巴馬下水，稱因為這場大屠殺歐巴馬政府也曾停止安置難民，和現在川普的難民禁令是一樣的。事後才在輿論壓力下承認自己是一時「口誤」。

康威充滿爭議的言論被模仿節目「週六現場」(saturday night live)相中，由女星凱特・麥金儂(kate mckinnon)(左)模仿她，亞歷·鮑德溫(alec baldwin)(右)模仿川普。(圖/美聯社)

而最近一次康威則是在電視上惹出了打廣告的風波，她為了替被各家零售業停售的伊凡卡(Ivanka Trump)個人品牌叫屈，她在新聞節目上表示：「伊凡卡的品牌很好，我自己也買了一些。我在這裡打免費的商業廣告，大家今天就去買好不好，網路上就可以買到了」，引來她利用公職為私人品牌打廣告的質疑，甚至讓國會大喊要找政府風紀辦公室（OGE）來懲處她這任意妄為的舉動。

康威在FOX NEWS上為伊凡卡的個人品牌打廣告引起爭議。(圖/美聯社)

從以上康威擔任競選總幹事到總統顧問以來的作為來看，不難發現她對於川普強烈的捍衛決心，如今身居要職的她，儼然成為了川普的愛將、門面，但從最近幾次她所惹出的爭議來看，不僅讓人覺得她已經從「辯護」變成了「狡辯」，更讓人擔心康威激烈又具爭議的言詞中，是不是也是反映出了這一屆川普的內閣，在思想與政策上與大眾存在著非常大的歧見。

(中時電子報)