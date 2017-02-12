美日夫人逛花園 梅蘭妮亞讓攝記很忙
美國第一夫人梅蘭妮亞今天與日相夫人安倍昭惠，在佛羅里達州參觀博物館和逛花園，美日夫人盡顯東西風情，但身著低胸曲線畢露針織衫的梅蘭妮亞，讓攝影記者「很忙」。
梅蘭妮亞（Melania Trump）11日陪同到訪的日相夫人安倍昭惠，參觀位於佛羅里達州狄爾萊海灘（Delray Beach）的森上博物館與日本庭園，不同背景的東西方第一夫人，各顯文化風情。
美日第一夫人談文化和植栽，不過梅蘭妮亞低胸和曲線畢露的白色貼身針織長衫，讓攝影記者快門不停跳動。
鏡頭前，首次進行夫人外交的梅蘭妮亞帶著墨鏡，手持摺扇，在佛州豔陽下，神情輕鬆自若，盡顯優雅情調。性格活潑的安倍昭惠穿著較保守的白衣黑裙，色調相稱。
梅蘭妮亞10日未依外交慣例陪同安倍昭惠出席華府公開活動，引起議論。不過梅蘭妮亞11日「全陪」，參觀日式庭院和森上博物館中的大和館。
森上博物館是紀念20世紀初，日本首批到美國佛州進行農業拓墾的日人森上助次，博物館與庭園象徵美日長期合作。
美國總統川普（Donald Trump）就職後，梅蘭妮亞仍住在紐約川普大樓，和白宮政治保持距離。川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）搬到華府，成為公開場合代打的「第一千金」。
不過美國第一夫人有其既定職責，梅蘭妮亞的第一夫人辦公室，近期聘任資深顧問沃可夫（Stephanie Wolkoff），處理梅蘭妮亞的公開事務。
梅蘭妮亞首次以第一夫人身分發表聲明指出，美日兩國歷史文化都重視環境與園藝，瞭解不同文化習俗是學習和探索的最佳方式，園藝植栽讓大家體悟生命的關懷與變化，對身心靈具啟發和舒緩的作用。
東歐出生，曾任模特兒的梅蘭妮亞和美國歷任第一夫人行事作風大不相同，她和丈夫一樣都不依從政治傳統。梅蘭妮亞曾表示，身體是美好的，從不為拍攝裸照的過去感到羞恥。1060212
(中央社)
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