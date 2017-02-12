日本傳奇漫畫家谷口治郎辭世 享壽69
法國出版商卡斯特曼（Casterman）宣布，日本傳奇漫畫家谷口治郎（Jiro Taniguchi）11日在東京辭世，享壽69歲。
法新社報導，卡斯特曼在其網站上表示，「卡斯特曼不得不悲傷地宣布，谷口治郎於2月11日辭世」，並對谷口的家屬表達深切哀悼之意。
谷口治郎以諸如「神之山嶺」（The Summit of the Gods）和「遙遠的小鎮」（A Distant Neighborhood）等作品享譽國際。
日本「每日新聞」報導，以「少爺的時代」和「孤獨的美食家」等作品聞名的漫畫家谷口治郎，於11日辭世，享壽69歲。
報導說，谷口治郎出生於鳥取縣鳥取市，24歲出道，作品的特色為使用纖細線條且不使用墨來表現獨特陰影，大多為描繪普通人日常生活的以大人為對象作品。與作家開川夏央合作的作品「少爺的時代」，獲得日本漫畫家協會優秀獎及手塚治虫文化獎漫畫大獎，是代表作品之一。
此外「孤獨的美食家」（原作者久住昌之）也大受歡迎，並改編成電視劇。谷口治郎在法國等海外也有很多粉絲，2011年獲頒法國藝術文化勳章「騎士勳位」（Chevalier）。1060212
(中央社)
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