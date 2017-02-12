看了奧克利與林書豪 誰還肯為尼克賣命？

TNT球評米勒批評尼克隊過河拆橋、忘恩負義。(美聯社資料照)

前尼克球星奧克利(Charles Oakley)與尼克老闆多蘭爆發口角，遭到保全架離並被永久阻擋於麥迪遜花園廣場(尼克球場)之外，事後多蘭把過錯推給現場的保全，一副事不關己的囂張模樣，立刻引起球員的公憤。

TNT球評「大嘴」米勒(Reggie Miller)在推特上表示：「一位如此對待昔日功臣的老闆，一位背刺自己球員的總裁，如果你是個自由球員，你為何要為這樣的人打球？」米勒口中的老闆，所指的自然是尼克老闆多蘭；那名暗箭傷人的總裁，則是尼克總裁「禪師」傑克生，受害的球員則是「甜瓜」安森尼。

近來尼克內部的動亂早已臭名遠揚，不斷地攻佔新聞版面，球員們對此的感觸特別深，誰都不希望自己成為下一個奧克利，或是下一個安森尼。公牛隊韋德在Instagram表示：「10年了！奧克利為尼克全心全力付出10年，而他在球隊留下的最後身影，居然是被保全人員壓制在地板上的屈辱模樣。這可能發生在我們任何人身上！」

事實上，類似的事已經發生在籃網控衛林書豪的身上。尼克去年推出「麥迪遜花園廣場倒數」影片，回顧21世紀尼克的精彩鏡頭，影片裡竟毫無一處述及林書豪的「林來瘋」事蹟。林書豪2012年在尼克的事蹟可說家喻戶曉，甚至登上時代雜誌封面，而尼克似乎有意抹殺這段故事。紐約郵報還撰文痛批尼克老闆多蘭喪心病狂，根本是有意欺負人。

韋德與他效力13季的熱火也是不歡而散，不過熱火總裁萊里事後仍試著修補與韋德的關係。杜蘭特季外轉投勇士，雷霆老闆班奈特則是公開感謝杜蘭特對球隊的貢獻，並祝福他發展順利。相較之下，多蘭與傑克生如此對待自己的球員，往後誰還肯為尼克隊賣命？

(中時電子報)