有圖有真相 紐約警察將要戴上這個

一名紐約警員展示身上的隨身攝影機。(圖:美聯社)

美國紐約市警方計畫在2019年之前，讓全市23,000名巡邏員警全面配備隨身攝影機，以便記錄執法過程。

受到反對警察暴力示威浪潮的影響，全美有愈來愈多的城市實施警員隨身配備攝影機或是讓警員穿上配有攝影機的制服，以便將執法過程拍下，在發生爭議時有紀錄可循。不過作為全美最大警察機構的紐約市警局，目前配戴隨身攝影機的警員人數竟然掛零，遠遠落後於其他大城市。

美聯社報導指出，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)上個月在宣布一項市府與警察工會達成的勞資協議時，提出這項計畫，並表示讓警員戴上隨身攝影機對於重建警方與社區之間的信賴具有關鍵作用，「營造透明與負責任的氣氛，對於所有人都好。」

早在2013年就曾有聯邦法官在調查紐約市警局涉及錯誤的針對少數族裔執法案件時，裁定要該警局嘗試使用隨身攝影機，但其間歷經上訴等司法程序，目前執行進度緩慢。

紐約市警局至今只試行了使用52台隨身攝影機的小規模領航計畫，該計畫已經在去年3月結束，也就是說，目前街頭並沒有警員配戴隨身攝影機。因應聯邦法庭裁決的大規模計畫則從2014年底開始規劃，目標是今年先讓1,000名警員帶上隨身攝影機，並在2018年之擴充為5,000名警員。最新計畫則是希望在2019年讓23,000個街頭巡邏員警全都配備隨身攝影機。

目前全美包括芝加哥、巴爾的摩、舊金山與聖荷西等多個城市，早已陸續實施警員隨身攝影機計畫。

(中時電子報)