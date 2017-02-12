巴格達暴力抗議釀7死 多枚火箭擊中綠區
伊拉克首都出現多年來的最暴力示威抗議，欲強闖警戒森嚴綠區（Green Zone）的示威抗議群眾，與警方爆發衝突造成7人死亡後，又有多枚火箭擊中綠區。
統籌伊拉克維安行動的機構表示，從巴格達地區內發射的多枚卡幽沙式（Katyusha-type）火箭，落入綠區。伊拉克的重要機構都設在綠區內。
伊拉克聯合作戰司令部（Joint Operations Command）發表聲明說，「從巴拉迪亞特（Baladiyat）和巴勒斯坦街（Palestine Street）地區發射的多枚卡幽沙式火箭，落入綠區。」聲明未交代是誰發射那些火箭。
警方和內政部官員向法新社證實，多枚火箭從前述地區發射，但無法明言推定的攻擊目標以及是否造成傷亡。
居住在綠區的1名外交官表示，他聽到4起爆炸聲。巴格達市內多條主要道路封鎖，當局於11日晚在巴格達各地加強維安。
綠區是位於巴格達市中心的廣大區域，總理府、總統府、國會以及包括美國大使館在內的重要大使館，都設在綠區內。
示威抗議群眾大部分是教士薩德（Moqtada Sadr）的支持者，原本和平進行，但部分抗議群眾其後脫隊，試圖突破警方封鎖線硬闖綠區。1060212
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。