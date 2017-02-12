巴格達暴力抗議釀7死 多枚火箭擊中綠區

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伊拉克首都出現多年來的最暴力示威抗議，欲強闖警戒森嚴綠區（Green Zone）的示威抗議群眾，與警方爆發衝突造成7人死亡後，又有多枚火箭擊中綠區。

統籌伊拉克維安行動的機構表示，從巴格達地區內發射的多枚卡幽沙式（Katyusha-type）火箭，落入綠區。伊拉克的重要機構都設在綠區內。

伊拉克聯合作戰司令部（Joint Operations Command）發表聲明說，「從巴拉迪亞特（Baladiyat）和巴勒斯坦街（Palestine Street）地區發射的多枚卡幽沙式火箭，落入綠區。」聲明未交代是誰發射那些火箭。

警方和內政部官員向法新社證實，多枚火箭從前述地區發射，但無法明言推定的攻擊目標以及是否造成傷亡。

居住在綠區的1名外交官表示，他聽到4起爆炸聲。巴格達市內多條主要道路封鎖，當局於11日晚在巴格達各地加強維安。

綠區是位於巴格達市中心的廣大區域，總理府、總統府、國會以及包括美國大使館在內的重要大使館，都設在綠區內。

示威抗議群眾大部分是教士薩德（Moqtada Sadr）的支持者，原本和平進行，但部分抗議群眾其後脫隊，試圖突破警方封鎖線硬闖綠區。1060212

(中央社)