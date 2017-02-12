早晚氣溫仍低 白天陽光露臉溫略升

今早晚氣溫仍低，不過白天陽光露臉，溫度略升。(取自中央氣象局)

今日仍受到寒流影響，各地早晚氣溫明顯偏低，今晨淡水也僅有8.4度。氣象局也針對台南以北、包含外島等18縣市發布低溫特報，今天白天氣溫雖會稍回升；但幅度有限，預測今天溫度，北部10-17度、中部9-20度、南部11-21度。

降雨方面，東半部地區、基隆北海岸及北部山區有局部短暫雨，中部山區及南部地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖則為多雲到晴。

根據預報，寒流影響最明顯的時間點已經過去了，今天白天陽光露臉，各地白天的高溫將會略為回升，而到了明天開始，風向也會漸轉偏東北風，各地溫度慢慢回升，冷空氣將更為減弱。

至於在空氣品質部分，中部以北的空氣品質逐漸轉好，但南部地區空品持續不佳，今日高屏地區AQI為紅色警示(對所有族群不健康)，雲嘉南地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)