早晚氣溫仍低 白天陽光露臉溫略升
今日仍受到寒流影響，各地早晚氣溫明顯偏低，今晨淡水也僅有8.4度。氣象局也針對台南以北、包含外島等18縣市發布低溫特報，今天白天氣溫雖會稍回升；但幅度有限，預測今天溫度，北部10-17度、中部9-20度、南部11-21度。
降雨方面，東半部地區、基隆北海岸及北部山區有局部短暫雨，中部山區及南部地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖則為多雲到晴。
根據預報，寒流影響最明顯的時間點已經過去了，今天白天陽光露臉，各地白天的高溫將會略為回升，而到了明天開始，風向也會漸轉偏東北風，各地溫度慢慢回升，冷空氣將更為減弱。
至於在空氣品質部分，中部以北的空氣品質逐漸轉好，但南部地區空品持續不佳，今日高屏地區AQI為紅色警示(對所有族群不健康)，雲嘉南地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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