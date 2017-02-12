MLB》32歲就退休 小王子主持「野手選擇」

菲爾德去年因嚴重頸傷而提前退休。(美聯社資料照)

遊騎兵重砲「小王子」菲爾德(Prince Fielder)因頸傷嚴重，年紀輕輕就結束了大聯盟生涯。幸虧32歲的他在退休後很快就找到新的事業，他即將在著名的「網飛」Netflix和「葫蘆」Hulu平台上與他的妻子主持烹飪節目。

菲爾德說：「這個節目將在3月大聯盟春訓時播出，除了棒球員，還會有演員、音樂家、廚師來上節目，他們將做出不同的菜，最後由我來決定當日最佳的菜餚。」這個節目的名字就叫做「菲爾德的選擇」(Fielder′s Choice, 意即棒球的「野手選擇」)

菲爾德2012年獲得老虎隊9年2.14億美金的合約，因提早退休，他還餘下至少9600萬美元的薪資未入袋。不過大聯盟的合約是有保障的，菲爾德接下來幾年即使什麼都不做，照樣可以如數領取每年2400萬美金的薪資，這筆錢將由老虎、遊騎兵、保險公司分攤，讓菲爾德成為史上最高薪的退休球員。

(中時電子報)