巴拿馬文件醜聞法律事務所 合夥人被捕

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巴拿馬檢方表示，他們已正式逮捕涉及去年「巴拿馬文件」醜聞的莫薩克馮賽卡法律事務所（Mossack-Fonseca firm）的合夥人。

美聯社報導，莫薩克馮賽卡涉及去年爆發的「巴拿馬文件」（Panama Papers）醜聞，逾千萬份內部文件外洩，揭露全球政商權貴利用離岸帳戶進行避稅和洗錢等。

今天宣布的逮捕行動，與另一起醜聞有關，涉及巴西奧德布雷赫特公司（Odebrecht）支付賄賂。

馮賽卡（Ramon Fonseca Mora）和莫薩克（JurgenMossack）是莫薩克馮賽卡法律事務所的合夥人。官員於9日把他們帶回訊問，經過兩天偵訊後正式羈押他們。

檢察總長辦公室已搜索莫薩克馮賽卡法律事務所，指控他們開設離岸帳戶，容許1家巴西建築公司把賄款送往不同國家。兩人也面臨洗錢指控。

奧德布雷赫特已承認，在拉丁美洲各地支付8億美元賄款。1060212

(中央社)