1月12日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

瘋傳台南大樓塌、高捷失火 3造謠小屁孩 抓到了

昨日凌晨南台地牛翻身，台南市有一男一女把去年0206倒塌的大樓照片，上網宣稱是「金華路的大樓倒了」，引來臉書社團和LINE群組瘋傳。無獨有偶，高雄市17歲林姓少年，也在網路PO文謊稱「高雄捷運車廂失火」。該3人昨日分別遭到警方逮捕，分別依刑法恐嚇公眾罪、社會秩序維護法函送法辦。

平溪元宵夜 千盞天燈祈福

全台金雞慶元宵，新北市平溪天燈節活動昨整天在十分廣場進行，晚間6時半許市長朱立倫與日本台灣交流協會代表沼田幹夫抵達會場，兩人分別於20呎高的「臺日觀光」意象主燈題上「積善積福」及「敬天愛人和顏愛語」等字，連同台下150盞天燈冉冉升空，點亮平溪山城。

親信力勸 川普親日和中

美國總統川普1月20日就任至今，9日終於和大陸國家主席習近平首度通電話，美中緊張因而緩和。據匿名美國官員透露，走溫和路線的新國務卿提勒森等人力勸川普，改口承諾會奉行美國長年來的「一個中國政策」，如此一來美中關係也才能突破僵持，向前推進。

蘋果日報

5.6強震 元宵撼台南

元宵震台南！去年2月6日小年夜台南永康區維冠金龍大樓遭遇強震倒塌115死百傷慘案剛滿周年，台南市近海昨晨1時12分又發生規模5.6地震，台南市區強烈晃動約十秒鐘，最大震度安平區6級，高雄也有4級，共造成4人受傷，讓台南人「以為維冠地震再度發生！」劫後餘生的維冠大樓受災戶更飽受驚恐，甚至被嚇哭，一夜未眠。中央氣象局指，這起地震是今年來台灣最大規模地震，未來2周不排除還有規模4左右餘震發生機會。

港鐵遭焚 台女講師插管

香港地鐵列車前晚發生近40年來最嚴重縱火案，包括台灣女遊客張欣茹在內19人受傷，其中3人重傷。醫師表示，張欣茹傷勢嚴重，疑吸入有毒氣體致氣管受傷，目前須靠儀器協助呼吸，須等到能自行呼吸後方可返台治療。她家人已趕赴香港醫院探視。

全台400萬人瘋元宵

元宵節全台燈會熱鬧滾滾，雲林台灣燈會在總統蔡英文點亮主燈「鳳凰來儀」後，與台北燈節、中燈會，南煙火秀相互輝映，照亮台灣夜空，還有驚險刺激、火力四射的鹽水蜂炮、龍及攻炮城，吸引全台400萬名民眾元宵夜嗨到最高。

聯合報

花蓮鴨、台南火雞「淪陷」

禽流感疫情擴大。國內月初首度發現花蓮幼鵝感染會禽傳人的Ｈ５Ｎ６禽流感後，防檢局昨又確診周圍三公里的養鴨場鴨隻也感染Ｈ５Ｎ６及Ｈ５Ｎ２禽流感， 所幸在運送到宜蘭屠宰場後被攔截；而台南日前三千多隻火雞暴斃，昨也確認染上禽流感，但何種病毒今才能檢出。

川、安談釣魚台：適用美日安保

美國總統川普十日與日本首相安倍晉三在白宮舉行首次高峰會談，聚焦美日同盟與經濟關係。白宮表示，雙方確認「美日安保條約」適用於釣魚台列嶼，反對任何片面破壞日本對釣魚台列嶼行政權的行動。

醫界憂心 今年我恐收不到WHA邀請函

一年一度的世界衛生大會（ＷＨＡ）將於五月在瑞士日內瓦展開，但最近大陸打壓力道加重，國內醫界普遍擔心，這次有可能收不到邀請函；儘管政府官員對此已有心理準備，但仍在努力當中，希望透過多元管道的爭取，達到與各國之間發展雙邊實質關係。<span

自由時報

政院拚經濟 將提8千億基建特別預算

為全力拚經濟，行政院初步決定將提出規模超過八千億元的「前瞻基礎建設計畫」特別預算案，以特別條例立法列為立法院新會期優先法案，將分為軌道建設、水環境、綠能建設、數位建設、城鄉建設等五大面向推動，主要推動軌道建設與縣市河川整治，軌道建設包括北宜直鐵、東部鐵路雙軌化、台南鐵路地下化等。

川普︰川習通話 對大家有利

美國總統川普十日表示，他九日與中國國家主席習近平在電話上談得很好，那是很溫馨的談話，他們正在相處融洽的過程中，這對日本也有益。

川普十日與日相安倍會談後舉行共同記者會。在回答日本記者有關中國在南海與東海愈來愈具侵略性，以及匯率操縱問題時，川普回答，他和習近平進行了長談，兩人討論很多議題，當他發言之際，美中有很多代表都在會談，這對中國、日本、美國還有區域內每個國家都有好處。

空拍機闖機場 一律擊落

松山機場本月六日遭空拍機闖入，導致多個航班及軍機無法起降，近千旅客受影響，由於空拍機侵擾事件越來越多，惹毛了國防部長馮世寬，他已下令三軍部隊，在合法權責內，善盡維護國家安全的職責，對闖入機場的空拍機一律予以擊落，還稱「威脅就在眼前，不用請示上級！」

(中時電子報)