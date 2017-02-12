玉山今凌晨再飄雪 累積2.8公分
受到寒流影響，台灣第一高峰玉山連日低溫，並於昨晨4點05分開始飄雪，截至昨晚雪的厚度已累積達2.3公分；但今天凌晨（12日）0時再度飄雪、3點15分停止，現已累積達2.8公分。目前氣溫約攝氏零下7度。
另，攀登玉山主要營宿地，海拔約3400公尺的排雲山莊昨天也下冰霰，玉管處已派員巡視各步道路況；副處長林文和、排雲管理站主任吳萬昌表示，將加強雪地勸導措施。
不過玉山飄雪對一般民眾而言僅止於訊息意義，因為遊客根本搆不到、摸不著！想進入玉山園區必須提早1個月提出申請，然後因總量管制必須抽籤，中籤率從假日約20或30分之1，到非假日的3分之1或4分之1。
就算幸運抽中了，1個月後若還有雪，也常因安全考量步道封閉進不去；如果能夠順利進去，那通常就是因裡面沒雪才開放通行。所以真正要賞雪，應該是要關注人車都能親近的合歡山。
(中時)
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