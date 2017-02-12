天冷關窗洗澡 5香港遊客一氧化碳中毒

台北市大安區和平東路三段一戶民宅五樓12日凌晨發生一氧化碳中毒事件，消防人員到場趕緊開窗通風。（趙雙傑攝）

5名香港籍遊客送醫。（趙雙傑攝）

台北市大安區和平東路三段一戶民宅五樓今日凌晨發生一氧化碳中毒事件，消防隊獲報到場後，發現屋內5名香港籍遊客，因為寒流來襲，將門窗緊閉，並開熱水器洗澡，導致一氧化碳中毒，隨後趕緊開窗通風，並將屋內4女1男共5人引導下樓，送上救護車，所幸並無大礙。

(中時)