向美軍購 郁慕明：出事不保證理賠 台灣愛做凱子？

美國總統川普、台灣總統蔡英文。(美聯社、中時資料照)

日前新黨黨主席郁慕明接受《旺報》採訪，被問及怎看蔡英文總統所謂下半年的「兩岸新政策」，郁慕明表示很多人說，蔡英文如有「新政策」，何必等到下半年？想也知道她是在等美國最終的表態。但美國早表態，一中政策不變！繼續向美國大筆軍購，等同花大錢幫別人看門，出了事也不保證理賠，台灣人這麼愛做凱子嗎？

美國總統川普在競選期間，多次批評中國貿易問題且質疑一個中國政策。上任後，川普與多國元首通話，還打破外交慣例，接了蔡英文總統的致賀電話，讓中美關係緊張。也讓外界不停揣測。然而，川普上任的第22天，與中國國家主席習近平通上電話，也說出：「尊重一個中國政策」。

郁慕明表示很多人說，蔡英文如有「新政策」，何必等到下半年？想也知道她是在等美國最終的表態。但是美國早就表態，一中政策不會改變！繼續向美國大筆軍購，等同花大錢幫別人看門，出了事也不保證理賠，台灣人這麼愛做凱子嗎？

蔡英文是學談判出身，不會不知各種談判都是你來我往，不是自己唱獨角戲。蔡英文呼籲大陸不要挑釁，自己卻放任仇中情緒「對抗中國」；一邊要大陸「再給點善意」，自己又給過對岸什麼善意？

說實在，從「新南向」到「新政策」，完全看不出我們的蔡大總統「新」在哪裡？尤其她不斷強調兩岸溝通不能有前提，但這句話本身不就是一種前提嗎？

(中時電子報)