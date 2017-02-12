巴黎群眾再反警察暴力 質疑執法帶歧視

住在巴黎郊區的青年提歐疑似遭受警察暴力而重傷，挑起新一波反警察的民憤。約2000人今天聚集要求討回公道，部分抗議人士認為，除了暴力，還有針對特定族群執法的歧視問題。

22歲青年提歐（Theo）2月初在巴黎郊區的奧爾奈蘇波瓦鎮（Aulnay-sous-Bois）被警方盤問，演變成警察疑似濫用暴力並性侵的案件，提歐傷勢嚴重，手術後持續住院，4名涉案警員被拘留、停職，但否認蓄意性侵，只說是一起「意外」。

法國不時傳出警察在盤查或維安時涉嫌對民眾施暴，提歐一案是最新的民怨導火線，各地都有群眾以提歐之名集會，抗議警察暴力。

今天傍晚，約2000人在巴黎東北郊、移民後裔眾多的塞納聖丹尼市（Seine-Saint-Denis）抗議，警察在稍遠處觀察待命。

近日在勒恩（Rennes）、南特（Nantes）等城市也有類似抗議行動，民憤一時可能難以平息。

抗議人群高喊「替提歐討回正義」、「大家都討厭警察」等口號，他們不僅提到提歐，也提到去年在偵訊過程中離奇死亡的特拉奧雷（Adama Traore），以及2005年為躲避警察追捕而觸電死亡的少年齊耶德（Zyed）和布納（Bouna）。

抗議人士說，「提歐遇到的慘事，告訴我們為什麼齊耶德和布納當時要躲避警察」。

法國媒體和警方都避免提及當事人的種族背景，但上述受害4人都是住在巴黎郊區的非裔男子，因此部分抗議者認為事涉族群歧視。

巴黎居民蕾提西亞（Laetitia）自製標語牌，寫著「特拉奧雷是被殺死的」。

她受訪時說，「我只是一個普通人、一個母親，也是一個生來剛好擁有特權的白人，但我要說，必須停止這一切殘酷的暴行」，她認為，有些警察執法不僅針對移民族群，對待穆斯林和難民的方式也讓她「氣得受不了」。

「我們反對警察暴力和基於外貌偏見的盤查，也要求盡速彰顯正義」，人權聯盟（LDH）成員吉勒（Gilles）表示，「我們站出來不僅是為了提歐，也為了只因外貌不符『標準』就被無端盤查的許多年輕人」。

除了少數人燃放爆竹引起恐慌外，抗議行動起初還算平和，但入夜後，有人開始放火燒車和路邊垃圾桶，共4輛車遭殃，騷亂四起，警方以催淚瓦斯驅散人群。1060212

(中央社)