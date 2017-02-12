高球外交 川普與安倍期盼建立親密關係
美國總統川普和日本首相安倍晉三今天一起打高爾夫球，兩國領袖期盼透過高球外交建立親密關係。
不願具名消息人士告訴路透社，4度大滿貫賽冠軍南非名將艾爾斯（Ernie Els）也加入，陪同川普和安倍在佛州朱比特（Jupiter）川普國家高球俱樂部（Trump National Golf Club）揮桿。
白宮不願明言是否有任何人加入川普和安倍的球敘行列，而記者未獲准至球場窺探兩人打球。
在高球俱樂部停留4小時後，川普在推特發佈他自己和安倍在高球場上的1張照片。川普推文說：「在美國接待安倍晉三首相，度過愉快時光。」
白宮其後發表聲明說，川普「今天在高球場欣然接待安倍首相，既輕鬆愉悅且富有收穫。他們針對廣泛話題進行美好對話，川普總統期待今晚共進晚餐時與安倍首相進一步對話。」
打完球後不久，川普和安倍離開俱樂部前往共進私下午餐。
繼10日在白宮舉行更正式會談後，安倍與美國新總統川普搭乘空軍一號專機飛抵佛州，這場週末球敘是川普首次在他的馬阿拉歌（Mar-a-Lago）度假村款待外國領導人。
川普和安倍今晚再度會晤時，部分日本代表團成員將與會。兩國領袖預定12日離開佛州。1060212
(中央社)
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