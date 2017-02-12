盼不砍年金？葉毓蘭諷法官猛對綠委送秋波

綠委段宜康(圖)被控於本屆彰化縣長選舉期間，在臉書撰文誹謗縣長候選人黃文玲，高院改判段宜康無罪。前警大教授葉毓蘭諷「別以為你們對綠委猛送秋波，民進黨就不會動司法官年金。」(資料照片/黃世麒攝)

民進黨立委段宜康被控於本屆彰化縣長選舉期間，在臉書撰文誹謗縣長候選人黃文玲的案件，高等法院9日推翻一審有罪判決，改判段宜康無罪，也讓段保住了立委資格。近來政府積極推動年金改革，前警大教授葉毓蘭在臉書嘲諷法官，「別以為你們對綠委猛送秋波，民進黨不會動司法官年金。」

倘若黃文玲未參選縣長，段宜康寫她的那段文字，僅涉及《刑法》第310條第1項誹謗罪，但因黃文玲當時正在選縣長，就涉及《公職人員選舉罷免法》第104條意圖使人不當選。最大差別在於，前者加重誹謗頂多交罰金了事，後者則須徒刑並褫奪公權。這對段宜康而言，就是能不能繼續當立委的大問題，而這個大問題，法官都懂。

葉毓蘭痛批，台灣法官做出這麼離譜的判決，運毒2公斤的被告，可以從法定最輕7年以上的重罪，應試判為緩刑，把法治打到骨折；段宜康幾度造謠妨害選舉，一審有罪的判決又被高院翻轉。葉直言「人在做，天在看，司法再如此不堪，人民必然會選擇站在你們對面。」

(中時電子報)