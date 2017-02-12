盼不砍年金？葉毓蘭諷法官猛對綠委送秋波
民進黨立委段宜康被控於本屆彰化縣長選舉期間，在臉書撰文誹謗縣長候選人黃文玲的案件，高等法院9日推翻一審有罪判決，改判段宜康無罪，也讓段保住了立委資格。近來政府積極推動年金改革，前警大教授葉毓蘭在臉書嘲諷法官，「別以為你們對綠委猛送秋波，民進黨不會動司法官年金。」
倘若黃文玲未參選縣長，段宜康寫她的那段文字，僅涉及《刑法》第310條第1項誹謗罪，但因黃文玲當時正在選縣長，就涉及《公職人員選舉罷免法》第104條意圖使人不當選。最大差別在於，前者加重誹謗頂多交罰金了事，後者則須徒刑並褫奪公權。這對段宜康而言，就是能不能繼續當立委的大問題，而這個大問題，法官都懂。
葉毓蘭痛批，台灣法官做出這麼離譜的判決，運毒2公斤的被告，可以從法定最輕7年以上的重罪，應試判為緩刑，把法治打到骨折；段宜康幾度造謠妨害選舉，一審有罪的判決又被高院翻轉。葉直言「人在做，天在看，司法再如此不堪，人民必然會選擇站在你們對面。」
(中時電子報)
文章來源：葉毓蘭臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。