陸客銳減 高雄飯店搶客殺到見骨

旅遊人氣冷，高雄飯店、墾丁民宿業者蠢蠢欲動，見好時機脫手。（周綾昀攝）

來台陸客大幅縮水下，飯店業者面臨嚴峻的市場考驗，業者指出，高雄市飯店旅館業估計有17至22間求售轉賣；為支撐營運，同業間競爭加劇，有三星級飯店推出高雄住宿一晚只要新台幣800元優惠，真可說是殺到見骨、血流成河。

據《中評網》報導，高雄市一飯店擁有房間數約在240間上下，2014整年營業額約新台幣6600萬元；2015年營業額降至5800萬。業者表示，去年上半年業績還有3000萬上下，住房率約4成5，但下半年住房率腰斬只剩下18%。他說，飯店住房率若能維持住4成2就能小賺，就是說去年下半年虧錢了。

業者表示，陸客銳減、經營困難，出現中小型旅館拋售潮。在脫手前，為了搶客、為了留住旅行社的團員，只要旅行社開口，飯店幾乎都願意削價，現在幾乎都用平常日住宿價打七折的價格在兜售；還有業者拚現金，積極參加旅展，大量出售住宿券。業者提醒消費者，有些在經營上恐怕都很危險，住宿券有可能會產生糾紛，就像興航收掉前也是大動作參加旅展用低廉的價格販賣機票，以吸引買家消費。

最後，業者表示，高雄市飯店削價競爭，很多住房品質更是全面下降。如果政府再不重視，不用多久，很多人要準備跳樓了。

(中時電子報)