水氣依然不足　宜蘭太平山盼無雪景

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太平山莊儘管未下雪，但是迎風面樹枝結滿霧淞，依然呈現一片銀白色北國風貌。（太平山莊提供）

太平山莊儘管未下雪，但是迎風面樹枝結滿霧淞，依然呈現一片銀白色北國風貌。（太平山莊提供）

儘管這波寒流冷颼颼，但是由於氣候偏乾，位處海拔兩千公尺的宜蘭縣太平山，除了昨（11日）清晨下2小時的冰霰（霰，音同線）之外，並未出現下雪景象。今(12日)清晨7時，太平山莊溫度回升至0度，濃霧，路面潮濕，依然未降雪。

相較於昨晨氣溫下探攝氏零下3度，今清晨氣溫回升到攝氏0度，雖然水氣不足以降雪，但是，山上濃霧瀰漫，迎風面的樹枝同樣結滿霧淞，呈現一片銀白色北國景色，稍微彌補未能親眼目睹雪景的遊客興致。

羅東林管處太平山莊提醒，遊客如要到太平山，務必注意行車安全並準備好保暖衣物。

(中時)