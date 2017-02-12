《還珠》三人再合體 林心如絕美素顏同框趙薇

《還珠格格》經典陣容再合體。(圖／翻攝自趙薇微博）

林心如和霍建華的女兒「小天使」10日滿月，剛做完月子的她，也開心和趙薇、蘇有朋齊聚，《還珠格格》主角再同框，勾起粉絲滿滿回憶。

趙薇特地飛來台探訪林心如，蘇有朋也跟著陪同，重現《還珠格格》經典陣容，只見林心如和趙薇素顏合影，趙薇還綁著辮子，兩人看起來就像少女一樣，勾著肩臉貼貼相靠，19年了感情依舊深厚，而他們外貌也幾乎沒變，讓粉絲直呼太逆天了。

(中時電子報)