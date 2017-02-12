台北燈節將熄燈 把握時間看10大亮點

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台北燈節首度移師西區，經多日展演已步入尾聲，今晚舉行閉幕儀式後象徵台北燈節正式熄燈，相關設置陸續拆除，提醒民眾把握時間前往燈節10大亮點賞燈。

觀光傳播局表示，台北燈節今天晚間7時在主展演區舞台舉行閉幕典禮暨頒獎典禮，除有主燈秀外還有九天民俗技藝團現場表演，為燈會畫下圓滿句點。

民眾應把握時間欣賞台北燈節10大亮點，分別是從高架橋中解放的北門，透過城門3D建築投影光雕秀演出「西街派對」；中山堂，以蒙太奇拼貼手法，邀請觀眾一起體驗3D光雕立體投影的「西城大戲院」。

其他亮點包括西門町的主展演區及國軍文藝活動中心前的紅蛋區（地景創作區）；中華路東西側的扭蛋區（世大運互動區）；西門紅樓的彩蛋區（祈福燈區）；西本願寺的蛋黃區（自由創作區）；中山堂的蛋白區（學生創作區）；中華路西側的兩處金蛋區（友好交流區）等8處燈區。1060212

(中央社)