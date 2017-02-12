勞工若年後加薪 退休金提撥也要調高

我要評比

民眾年後若薪水調升，勞動部提醒當勞工的月薪調高，新制退休金的提繳工資也應做調整，雇主應向向勞保局申報。

年後若調薪，勞工也應多注意自身權益。勞動部提醒如果勞工的工資調整時，新制退休金的提繳工資也應跟隨著調整，事業單位應填具「提繳工資調整表」向勞保局申報，以保障勞工權益。

勞動部說，雇主幫勞工提繳的金額為月提繳工資乘以6%，勞動部舉例，如果勞工的實際工資為每個月新台幣3萬6000元，依照「提繳工資調整表」其月提繳工資為3萬6300元。

雇主需幫勞工提繳的金額則為2178元。（3萬6300Ｘ6%=2178元）。1060212

(中央社)