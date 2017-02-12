MLB》漢默離開小熊 因跟教頭不和？

漢默(右)跟麥登不和，讓他選擇離開效力三年的小熊。(美聯社資料照)

漢默(Jason Hammel)去年季後毅然離開小熊，如今轉往皇家發展，儘管他對小熊球團仍充滿謝意，雙方看起來像是和平分手，不過美媒12日報導，其實漢默會選擇在此時出走，跟總教練麥登(Joe Maddon)不和是主要原因之一。

漢默在小熊一待就是三個年頭，即使在2014年季中被送到運動家，隔年他仍決定重返小熊；經小熊教練團兩年改造後，漢默上賽季投出生涯最多的15勝，孰料，他和麥登的關係日漸惡化，卻讓擁有好成績的他，漸漸被教練團丟到最冰冷的角落。

漢默到例行賽後段，不時被提早被換下場，小熊挺進季後賽到奪冠，也都沒看到他的身影，現在小熊成了衛冕軍，麥登的地位更加穩固，新球季將滿35歲的漢默，發揮空間可預期會更被限縮，《ESPN》記者羅傑斯(Jesse Rogers)報導，漢默在球季結束後，要求小熊球團放棄執行他的選擇權，讓他去尋找新的機會。

如今漢默獲得皇家一紙兩年1600萬美金和約，以填補范圖拉(Yordano Ventura)車禍逝世後留下的空缺；至於失去他的小熊，則找來布瑞特安德生(Brett Anderson)、巴特勒(Eddie Butler)及米爾斯(Alec Mills)助拳。

(中時電子報)