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渣打馬3萬人起跑 總人數全台最多

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／新北報導
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2017台北渣打公益馬拉松
2017台北渣打公益馬拉松全馬、半馬總統府前開跑。(林宋以情攝)
2017台北渣打公益馬拉松
2017台北渣打公益馬拉松全馬、半馬總統府前開跑。(林宋以情攝)

2017台北渣打公益馬拉松，12日總統府前廣場、大佳河濱公園兩地開跑，全馬、半程馬、10K路跑和休閒組共計3萬名跑友參賽，總人數創下全台最多。今年台北渣打也與香港渣打同步起跑，港台兩地共計近10萬跑友共襄盛舉。

今年渣打馬分別全馬、半馬、10公里、休閒組3公里和親子組3公里，以及領袖盃2公里，共計6個組別，總參賽人數近3萬人是全台最多，高於年初金門馬2.2萬，也較去年精緻化人數縮減的台北馬2.5萬人要多。

2017台北渣打公益馬拉松
2017台北渣打公益馬拉松10K總統府前開跑。(林宋以情攝)

國內半馬男子組由甫達台北世大運半馬參賽標準的周庭印，擠下里約奧運好手何盡平封王，周庭印跑出1小時08分18秒，何盡平則些微差距1小時08分50秒收國內亞軍。里約奧運名將、目前國內女子半馬紀錄保持人謝千鶴，以1小時16分31秒封后。

(中時電子報)

2017台北渣打公益馬拉松
2017台北渣打公益馬拉松10K總統府前開跑。(林宋以情攝)
2017台北渣打公益馬拉松
2017台北渣打公益馬拉松10K總統府前開跑。(林宋以情攝)

關鍵字：渣打馬謝千鶴何盡平周庭印
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