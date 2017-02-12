從女兒班上開始 曹蓮英教做花燈21年

從「蔡媽媽」到「蔡姨婆」的曹蓮英，21年前在就讀小學五年級的大女兒班導詢問下，一頭栽入花燈世界，常指導學生製作花燈參賽，至今指導過的學生不計其數，也獲獎無數。

曹蓮英擅長國畫，婚後專心育兒，21年前，大女兒當時就讀小學五年級，班導請她幫忙指導學生製作花燈參賽，她二話不說答應，並做出興趣。

她自行購買關於花燈工藝的書籍自修，也會欣賞、研究其他作品，經年累月下，花燈也愈做愈精緻、栩栩如生，指導作品更是花燈競賽常勝軍。

而曹蓮英的功力也「做出口碑」，指導的學生年齡層從最早的國小，現今已是幼兒園、國小、國中到高中都有，稱號也從「蔡媽媽」到「蔡姨婆」。

她今年指導太平國小、文湖國小、建成國中、百齡高中、華江高中、私立大同高中。曹蓮英笑說，「我今年已經61歲啦，最多是建成國中學生畢業後，再回來找我，也有建成國中家長小孩念太平國小，把我找過去。」

燈裡住著精靈，點亮就有生命，「花燈是活的，紮成造型、點亮那一剎那，就有生命了。」曹蓮英說。

她指導學生時會跟學生們說要用感情製作，而不是一串串像綁肉粽一樣，「花燈一旦點亮，就有小精靈在裡面，我都跟學生們說，要好好跟小精靈們說話」。

不過，花燈生命相當短暫，因學校場地不大，一過完元宵節，花燈就必須拆除，很多學生、家長覺得很可惜，曹蓮英說，「我盡量跟花燈說，『我會讓你們再生』」。而她也把這樣的觀念灌輸給學生、家長。

曹蓮英指導學生製作花燈，從個人組、團體組、大小型花燈都有，尤其大型花燈耗費時間最長，從構圖到完成約需時8至10個月，一年的花燈比賽結束後，隔沒多久，曹蓮英又開始指導新一輪學生，等於全年無休。

她把人生許多寶貴的時光都給了學校，但絲毫不喊累，她說「想把傳統工藝發揚光大，會一直做下去，直到沒有辦法再做花燈為止」。1060212

(中央社)