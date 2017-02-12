花季櫻花缺席 陽明山賞櫻先到平菁街
2017陽明山花季雖正式開跑，但花鐘廣場周遭近百棵昭和櫻、吉野櫻花況不佳，不過，花迷們別灰心，若執意賞櫻，可搭車前往平菁街42巷，欣賞已於1月底爭豔的「寒櫻」。
陽明山花季10日起至3月19日，一連38天在陽明山公園舉行，但今年因氣候高溫異常，造成花鐘廣場周圍近300棵昭和櫻、吉野櫻仍花況不佳。
台北市工務局公園處表示，整體櫻花預計2月底、3月才會陸續盛開，目前僅平菁街42巷的「寒櫻」盛開，民眾若執意看櫻花，可搭程大眾運輸工具前往。
公園處也說，平菁街的寒櫻可以說是北台灣櫻花期的「先鋒部隊」，色澤中帶著粉嫩，搭配一旁民宅的灰色矮牆，總是讓許多美女倚靠在牆邊與花合影，天氣好的情況下，更不乏有專程前來拍攝婚紗的新人。1060212
(中央社)
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