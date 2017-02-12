陽明山花季登場 含苞櫻花3月見客

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2017陽明山花季開跑，陽明山公園內櫻花、杜鵑及海芋將一連數月接力爭豔，但受高溫影響，花鐘廣場的昭和櫻、吉野櫻花況不佳，預計2月底、3月初才開花。

陽明山花季10日起至3月19日，一連38天在陽明山公園舉行，開幕當天，有原住民歌舞、國樂、啦啦隊正妹與熱舞社等精彩演出，人山人海相當熱鬧。

另外，花季期間也有多元活動，例如228連假舉行的賞花野餐會、3月4日的踩街大遊行、閉幕當天山谷音樂會等，讓民眾邊賞花邊感受陽明山魅力。

由於氣候異常，民眾最愛的櫻花目前僅平菁街42巷的寒櫻盛開，花鐘廣場周圍近300棵昭和櫻、吉野櫻目前多仍含苞待放，花況不是很理想。

台北市工務局公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，整體櫻花預計2月底、3月才會接續開花。至於最佳的賞櫻地點，莫過於陽明公園花鐘廣場、前山公園一帶，3月底後便由杜鵑花季、海芋季接續登場。

欲知詳情，民眾可上陽明山花季官方網站（http://2017.yms.taipei/2017/）查詢。1060212

(中央社)