好浪漫 陽明山花季推夜櫻專區

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2017陽明山花季在陽明山公園盛大舉行。今年力推「夜櫻區」添浪漫，特別在噴水池區裝設135盞LED燈，讓民眾晚上6時起至9時也能漫步櫻花林，欣賞昭和櫻、吉野櫻。

陽明山花季10日起至3月19日，一連38天在陽明山公園舉行，與往年不同的是，今年台北市工務局公園處特別推出「夜櫻區」，讓民眾能夠晚上與一旁的愛人、家人漫步在櫻花林中，相當浪漫。

花卉試驗中心主任宋馥華指出，夜櫻位在湖山路一段與中興路交叉口旁的噴水池區，櫻花品種有數百棵昭和櫻、吉野櫻及山櫻花，並在每棵樹下裝設共135盞LED照射燈，投射出白色、藍色燈光，相當夢幻。

不過，因為近期氣候異常，除了平菁街42巷的寒櫻已爭豔外，花鐘廣場周遭的昭和櫻、吉野櫻及山櫻花，預計2月底至3月間才會陸續盛開，民眾可再等等。1060212

(中央社)