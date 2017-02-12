台北國際書展》嚴長壽：台灣在世界地圖上正在消失！
2016年堪稱台灣變化重大的一年，政黨輪替後緊接著面對國際嚴峻挑戰！經濟動盪不安、台灣觀光業陷入低潮，在2016年底時，全球無知國家排行榜，台灣竟排世界第三！究竟台灣怎麼了？公益平台文化基金會董事長嚴長壽昨（11日）在台北書展演講時語出驚人地說，「台灣在世界地圖上正在消失！」現在的年輕人失去了動力，社會失去了方向。
2017台北國際書展第三場CEO論壇，嚴長壽的演講，吸引大批人潮擠爆主題廣場。為了聽嚴先生的精彩的演講和簽書會，整個世貿一館裡裡外外真是擠得水泄不通了。
從《總裁獅子心》開始，嚴先生就開始以他大量的演講和書寫深深影響台灣的年輕人。今天嚴長壽帶來了許多語重心長的觀察--「台灣在世界地圖上正在消失！」現在的年輕人失去了動力，社會失去了方向。
嚴長壽認為1971年離開聯合國之後，台灣慢慢的失去國際發言權，川普一通電話才讓台灣人似乎又醒了過來。但醒來了一點還不夠，現在的家長和教育界的觀念落後世界太多，「未來需要的是有能力的人，不是有學歷的人！」現實生活中的嚴長壽也只有高中學歷，然他很早就找到了人生的方向，28歲時當上美國運通總經理，32歲時成為亞都飯店總裁，更成為台灣旅館業教父。
嚴長壽指出，「世界各大名校教授都將課程上網。但台灣的教授還在用中文上課，甚至他們的英文也都不好！」一語道破了台灣和世界脫軌的最重要原因！
以嚴長壽長期觀察世界變化和脈動之眼，不願意改變和保守的社會是他非常擔憂的，「國家只專注著討好人民，教育必須積極跟上世界的腳步，未來才會再度掌握在台灣人手上！」
(中時電子報)
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