以為看到魔神仔 小心巴金森氏症作怪
若一天之內，眼前重複出現具體的嬰兒、孩童或小動物影像，小心不是看到「魔神仔」，可能已罹患巴金森氏症。
台北市立聯合醫院松德院區一般精神科醫師張丰指出，巴金森氏症屬於中樞神經系統退化疾病，臨床症狀是四肢顫抖、肌肉僵硬與緩慢動作。
他表示，在動作障礙出現前，往往會先出現焦慮、憂鬱等情緒、嗅覺減退或喪失、便秘、腸胃蠕動異常、皮膚出油、流汗過多等症狀，甚至有人會隨著夢境揮打自己或枕邊人。
張丰說，隨著病程演進，會開始出現運動障礙，患者多半在此時期前往神經科就診，也有些病人因運動障礙感到焦慮不安，發展出憂鬱症狀，但往往情緒障礙到運動障礙發展期相當久，有時長達10年。
在這段期間，部分病人會有幻覺，像是下午到晚上這段時間，重複看到具體的嬰兒、孩童或小動物，常以為自己看到「魔神仔」，而不敢告訴醫療人員，還有病人出現妄想症。
張丰說，妄想多是懷疑配偶外遇、自己遭家人遺棄等，家屬初次面對時往往慌了手腳，認為病人瘋了，覺得丟臉而不敢告訴他人，把病人藏在家中，進而延誤送醫。
張丰提醒，若發現身邊親友有類似困擾，應鼓勵及早轉介精神科就醫，尋求專業協助。1060212
(中央社)
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