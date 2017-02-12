寒流微幅減弱 週二起氣溫漸回升
氣象專家吳德榮表示，今天寒流強度小幅減弱，但淡水清晨低溫仍只有8.4度，明天清晨中部以北空曠地區仍可能降至10度以下；週二起氣溫才會逐日回升。
吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文指出，今天寒流強度雖小幅減弱，但因夜間長波輻射冷卻的效應，清晨淡水低溫仍降至8.4度、台中市10.4度。台北市則由於近地層風比淡水強，破壞了輻射冷卻作用，最低氣溫僅降至12.3度。
他表示，根據歐洲中期預報中心(ECMWF)模式顯示，明天西半部晴朗穩定，東半部有局部短暫雨。白天的高溫因寒流小幅減弱而回升，而陽光輻射效應的增強，更擴大氣溫的升幅；夜間的低溫原本也應該因寒流減弱而回升，但因長波輻射冷卻效應而抵銷，造成高溫的升幅遠大於低溫的升幅，日夜溫差擴大。
吳德榮提醒，明天清晨中部以北空曠地區仍可能降至10度以下，民眾仍要注意保暖，農、漁養殖業要繼續防範寒害。
週二至週五（14日至17日）天氣則是晴朗穩定，吳德榮說，東半部偶有局部短暫雨，氣溫逐日回升，日夜溫差大，週三（15日）起已經是白天溫暖舒適、早晚偏涼的天氣。1060212
(中央社)
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