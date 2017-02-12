台北國際書展》科技日新月異 盛治仁：機器人寫稿不比記者差
今冬最強寒流襲台，台北國際書展在世貿盛大開展！現任雲朗觀光集團盛治仁在書展演講談論閱讀心得。台灣出版業急速萎縮，新科技網路衝擊是原因之一，盛治仁也勉勵台灣人要多閱讀，讀書不只是獲取知識，更是讓自己打破原本的框架。面對新科技，人更要多加學習，如機器人寫稿已不比一般記者寫的遜色。
科技的日新月異，未來有可能許多工作都被機器人取代，像現在里約奧運現場就有機器人記者，在比賽後立刻發出新聞稿，且不比一般記者寫的遜色。
2017台北國際書展首次舉辦CEO論壇，特別邀請許多著名企業家在世貿一館主題廣場開講。2月10日首場CEO盛治仁，從擔任過文建會主委、聽障奧運執行長和雲朗觀光集團經理的他，時常以讀書來充實自己。
盛治仁說，讀書不只是獲取知識，更是讓自己打破原本的框架，另外閱讀也可以從過程中讓自己沉澱，也可以試著跟書中作者辯論，而並不是一昧地照單全收。因此閱讀也是一種享受，並常常找尋書中的金塊。
盛治仁也不吝分享自己的閱讀心得。他提到，因為現在科技的日新月異，未來有可能許多工作都被機器人取代，像現在里約奧運現場就有機器人記者，在比賽後立刻發出新聞稿，且不比一般記者寫的遜色。
另外他也提到現在小孩不只要學習外語，程式語言也是相同重要。此外提到現在台灣鬧得沸沸揚揚的UBER，但在幾年後，無人車也有可能會進入台灣市場。
各種平台或是共享經濟永遠是擋不住的，因為時代的變化，人們生活方式也將會改變非常多。而且一個人會不會成功，不只是自己的想法，還有一半的運氣，也希望台灣能越來越有競爭力，讓未來能越來越好。
(中時電子報)
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