「壓倒性」反擊 北韓試射中程彈道飛彈

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脫北者在南北韓邊境放氣球夾帶傳單，譴責北韓領導人金正恩發動核武測試，照片攝於2016年9月15日。(圖/美聯社)

據《路透社》報導，韓國軍方指出北韓於周日稍早在朝鮮半島的東部海岸發射一枚中程彈道飛彈。

這個月稍早美國國防部長馬諦斯(James Mattis)訪問韓國，這一試射動作可以被視為北韓不爽的「壓倒性」反擊，同時也是川普上任總統以來，北韓第一次試射飛彈。

《CNN》稱，韓國國防部消息指出，飛彈自北韓平安北道(North Pyongan Province)發射，射程500公里，降落在日本海，也稱東海。

美國高級官員稱，這次試射的飛彈是一中程彈道飛彈。

稍早，《韓聯社》(Yonhap News Agency)報導，北韓發射了一枚彈道飛彈。

北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)在新年談話時曾指出，近期將試射一枚洲際彈道飛彈，而官方媒體則報導可能隨時發射飛彈。

北韓去年已經發動兩次核武，並且沒有預期地多次試射彈道飛彈，專家和官員都指出這顯示北韓在武器製作方面已經取得相當進展。

(中時電子報)