若紅白包等可申報 綠議員：政府應該抽不到我一毛稅
藝人林若亞2006年因不滿財政部不讓她扣除2005年工作時支出的30萬治裝等必要費用，向法院提起行政訴訟，經過10年之後釋憲成功。對此，民進黨台北市議員梁文傑表示「這個釋憲案對我好像影響很大。」假如紅包白包、服務處的茶水咖啡等，可以列舉當議員的「執行業務成本」，那我的收入是負的，政府應該抽不到我一毛稅。
名模林若亞在2005年申報所得稅時，她認為自己的收入30萬元全都花在治裝等支出，等於沒有賺到錢，因此以「執行業務所得」列舉、扣除相關必要費用，申報無須繳稅，國稅局認為她的收入是領取經紀公司薪水，屬薪資所得，不得列舉扣除。承審本案的桃園地院法官錢建榮（現為高等法院法官）轉而聲請釋憲。經過10年之後，如今釋憲成功，林若亞很開心。
議員梁文傑臉書發文表示，「這個釋憲案對我好像影響很大。」我們議員也是以薪資所得來申報所得稅，一年也只有12萬8千元的法定扣除額。假如我可以列舉當議員的「執行業務成本」，那我的收入是負的。
如果當模特兒的置裝費和化裝整容費都能算「執行業務成本」，那我「紅包白包、服務處的茶水咖啡、贊助宮廟和社團活動、過年要印製春聯、元宵猜燈謎要提供奬品等等…」這些花費應該也算。梁文傑認為如果都能列舉申報，政府應該抽不到我一毛稅。質疑「這樣好嗎？」
(中時電子報)
文章來源：梁文傑臉書
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