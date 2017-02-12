北韓發射彈道飛彈 川普上任後首次

我要評比

南韓國防部指出，北韓今天發射1枚彈道飛彈。這是美國總統川普（Donald Trump）上任後的第1次。

法新社報導，南韓國防部指出，這枚飛彈在當地時間今天上午大約7時55分（台北時間今天上午約6時55分），從位於西部平安北道（North Pyongan Province）的芳峴空軍基地發射，向東飛往日本海（Sea of Japan）。

路透社報導，北韓領導人金正恩在新年演說時指出，平壤距離試射洲際彈道飛彈（ICBM）已為期不遠。其國營媒體表示，隨時可能進行相關試射。

北韓去年初以來已兩度核試，並展開多次飛彈試射，前所未見的高頻率讓專家和官員評估，其核武能力已取得進展。（譯者：中央社何宏儒）1060212

(中央社)