邊界築牆 川普：我插手會讓成本大降

我要評比

在美國媒體流傳的1份政府報告，顯示在墨西哥邊界築牆計畫成本估達216億美元後，總統川普今天一早堅稱，他會讓這個價格「大大降低」。

法新社報導，美國國土安全部（Department of Homeland Security）在上述政府內部研究中指出，興建這項有爭議的邊界屏障將耗時逾3年，造價可能飆升至遠遠超過共和黨籍國會眾議院議長萊恩（Paul Ryan）上個月評估的120至150億美元。

川普（Donald Trump）在一系列推文中提到：「有人說這項偉大的邊界圍牆成本將遠遠超過政府原本所想，不過我可還沒插手設計或談判。」

他承諾說：「一旦我這樣做，那就跟F-35戰鬥機或空軍1號（Air Force One）計畫一樣，價格將會大大降低！」

川普就職後不久就下令展開興建這道長達2000英里（3200公里）美墨邊界圍牆的工作，以攔阻移民非法進入美國。邊界築牆是他的招牌競選政見之1。

川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在佛羅里達州的馬阿拉歌（Mar-a-Lago）私人度假村作東款待來訪的日本首相安倍晉三伉儷時，上傳這些推文。（譯者：中央社何宏儒）1060212

(中央社)