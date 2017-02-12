北韓發射一枚飛行物 疑似中程飛彈

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南韓合同參謀本部消息人士表示，今天上午7時55分許，北韓在西北部的平安北道芳峴一帶，朝向朝鮮半島東部海域發射一飛行物。

南韓合同參謀本部正在分析研判，此飛行物是否為射程在3000公里以上的「舞水端」中程彈道飛彈。

南韓聯合新聞通訊社報導，合同參謀本部透露，去年年底，北韓曾在芳峴一帶試射過「舞水端」中程飛彈。1060212

(中央社)