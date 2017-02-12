伊凡卡品牌賣不好 上年度銷售銳減1/3

我要評比

「華爾街日報」今天報導，美國總統川普之女伊凡卡旗下服飾品牌「伊凡卡川普」過去這個會計年度在高檔百貨諾斯壯銷售額下滑近1/3，川普當選前數週銷量更是驟減。

路透社報導，諾斯壯（Nordstrom）本週宣布決定停售「伊凡卡川普」（Ivanka Trump）品牌商品後，川普（Donald Trump）在推特替女兒說話。他在8日推文寫道：「我女兒伊凡卡（Ivanka）一直遭受諾斯壯如此不公平的對待。」

西爾斯（Sears）、凱馬特（Kmart）等大型零售百貨的線上商店本週也將31款川普居家（Trump Home）商品下架，改促銷比較有賺頭的商品。

川普居家的商品包括家具、燈具、床墊、鏡子和燭台。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述諾斯壯數據顯示，去年11月8日美國總統大選前，「伊凡卡川普」在10月第二、第三、第四週銷售額比去年同期下滑7成以上。1060212

(中央社)