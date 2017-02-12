謝千鶴國內半馬封后 目標今年破全國

謝千鶴台北渣打馬1小時16分31秒國內半馬封后。(林宋以情攝)

國內女子半馬紀錄保持人謝千鶴，12日台北渣打公益馬拉松半馬以1小時16分31秒國內封后。先前日本香川丸龜半馬因左肋骨挫傷，導致成績不理想，讓她恨得牙癢癢，傷癒後盼今年有機會再改寫自己保持的國內紀錄。

謝千鶴去年在香川丸龜半程馬締造1小時15分13秒國內女子半馬新猷，原本瞄準在今年同賽事改寫自己紀錄，未料衝刺訓練時左側肋骨扭傷，只跑出1小時17分，讓謝千鶴心有不甘。

「過年期間大家放假，自己在南部集訓，想說訓練狀況不錯，結果成績卻因傷不如預期，其實對自己有點失望。」謝千鶴也對陪著訓練的朋友和家人有些愧疚，「這次原本要跑高雄馬，想說既然錯過過年，就改參加渣打馬，也有機會陪陪家人。」

渣打馬12日氣溫約10度，算是適宜跑馬天氣，謝千鶴表示起跑後還算順，但最後2公里她一度又感覺到自己左側肋骨有點不適，「那時候真的有點害怕，想說不會到最後2K又不行了，最後速度也稍微有點慢掉。」

距離8月倫敦世錦賽前還有時間，謝千鶴計畫在此之前，自日本、韓國、中國大陸再挑2、3場比賽，挑戰自己的全國紀錄，「這段時機難得，有機會的話還是想要破全國。」

(中時電子報)