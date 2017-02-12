NBA》真假？恩比德左膝半月板撕裂

扣除他在社群網路上的搞怪形象，恩比德本季在場上表現確實優異。(美聯社資料照)

本季好不容易宣告傷癒復出，且在場上打出驚奇表現的七六人中鋒恩比德，12日驚傳左膝蓋半月板輕微撕裂，不幸中的大幸是無需開刀，只是過去13場當中缺席12戰的他，預計回歸時間必須再拉長一點，前提是他要乖乖復健。

恩比德生涯前兩個球季皆因右腳骨折手術宣告報銷，本季首次上場作戰，場均20.2分、7.8籃板與2.1助攻，是七六人本季戰績稍有起色的核心球員之一，可惜自從他出現左膝腫脹與痠痛缺席後，七六人又開始輸球了。

「我現在不健康，」恩比德12日參加完投籃訓練後表示，「我的情況一直好好壞壞的，有時訓練過後，膝蓋就會腫漲，就必須休息一段時間，我想現在我最需要的就是耐心。」

其實恩比德個性就跟小孩子一樣，除了常在社群媒體上發表搞怪宣言，也最欠缺的就是耐心，要不是他先前太早想要回到球場，根本不需花費兩年時間復原，只是本季他跟七六人證明了自我實力，也讓七六人更小心處理他的這次受傷。

(中時電子報)