台南高屏空品不佳 紅色警示

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我要評比

根據行政院環境保護署的空氣品質監測網資料，今天台南及高屏地區空氣品質指標（AQI）為紅色警示，對所有族群不健康，宜減少戶外活動。

截至上午8時，紅色警示測站包括台南、橋頭、楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮、枋寮。

另外，埔里、竹山及雲嘉南地區橘色提醒，對敏感族群不健康。其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。1060212

(中央社)