嘉義林管處辦文學獎 展現阿里山風華
嘉義林區管理處首次辦理文學獎甄選，徵求以「覓/密森林」為主題的現代詩、散文及微電影創作，期待透過創意、故事性或影像語言，展現阿里山森林遊樂區絕代風華。
嘉義林管處今天表示，各類組首獎獎金自新台幣1萬5000至2萬5000元不等，另可獲得阿里山賓館贊助的雙人房平日住宿券。徵件即日起至今年4月20日止。
嘉義林管處指出，為使有意參賽民眾更貼近阿里山森林遊樂區豐富內涵，於3月18、19日以各徵件類組為主題開辦創作工作坊，每組招收15名學員。
創作工作坊講師陣容，包括國內中生代詩人陳克華，兼具知名小說家、文化評論者及專欄作家身分的平路，還有曾入圍金馬獎最佳創作短片和多項國際影展的詹凱迪等。
另外，嘉義林管處為推廣阿里山旅遊深度與知性，今年4月8日將舉辦阿里山森林文學獎系列講座，邀請知名鐵道專家蘇昭旭，寫作風格橫跨奇幻、歷史與推理的作家何敬堯等人，與民眾一起探究阿里山森林鐵路、林業故事及聚落地名、風俗與各類奇談。
嘉義林管處說，阿里山森林文學獎系列講座、創作工作坊和徵件比賽資訊可上「阿里山森林文學獎」官方網站（http://alishanforest.blogspot.tw/）查詢。1060212
(中央社)
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