楊冪拍假戲？ 網友求快賜死
「古裝劇女神」大陸女星楊冪與趙又廷合作的電視劇《三生三世十里桃花》收視亮眼，楊冪戲裡吃進苦頭、苦戀趙又廷，在最新劇情中，楊冪還演出被挖雙眼，超虐情節讓觀眾看到於心不忍，心痛直呼快賜死楊冪。
趙又廷與楊冪在《三生三世十里桃花》中，有歷經三生三世的愛恨糾葛，楊冪在劇中被趙又廷挖去雙眼，揪心劇情讓觀眾看不下去，直呼要劇中的楊冪「素素」趕快被賜死，楊冪也在微博寫下：「拍了一部被大家要求快點『死去』的戲，我應該是拍了假電視劇」。
不只劇情超夯，就連幕後花絮也討論度破表，而楊冪與趙又廷在劇中有不少吻戲，不過就在吻戲拍到一半時，趙又廷突要求要先去刷牙，讓楊冪很尷尬：「你這樣做讓我太尷尬了，你突然間說你去刷牙，那我只能吃大蒜了」。
(中時電子報)
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