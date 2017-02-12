永遠的7012！《RM》帶來的感動 不愛上他們也難

《Running Man》10日在台舉辦粉絲見面會。(圖／本報系資料照)

南韓超夯綜藝節目《Running Man》開播7年，在亞洲累積高人氣，未料去年竟鬧出班底宋智孝與金鐘國「被下車」事件，原本預定2月停播，不過經SBS電視台高層協調，最後決定讓6位成員繼續「跑下去」不停播了，因此10號在台舉辦的粉絲見面會就格外有意義，他們竭盡心力賣力演出，帶給現場8000名粉絲無限的感動與滿足的笑容。

即使來台灣第三次，《RM》成員仍能給粉絲帶來新的感受與感動，這是他們熬過停播危機後，第一個海外粉絲見面會，不僅表演走演唱會規格，曲目也跟去年不同，除了開場完美複製夯團「BIGBANG」，獻唱《FANTASTIC BABY》，李光洙、池錫辰與宋智孝更帶來「TWICE」歌曲《CHEER UP》，犧牲色相扮女裝賣力熱舞，最後還跳BTS《fire》，成員雖不是靠跳舞聞名，但他們整齊的舞蹈，可以看出他們對見面會用心準備的誠意。

《RM》成員帶來精彩組曲和合作舞台。(圖／翻攝自IG、黃詩淳攝）

除了組曲和合作舞台，個人表演也更進化，連續2次都演唱中文歌《童話》的池錫辰，這次不僅準備韓劇《太陽的後裔》的主題曲《You Are My Everything》，更和Lara合唱中文歌《你最珍貴》，而一直以來被認為只會跳《Hot Issue》的宋智孝，這次啟動舞蹈魂，苦練女團「Apink」的《Mr.CHU》，並和李光洙合跳性感舞蹈，再再看出他們認真練習的成果。

而劉在錫雖然因有行程不克前來，但成員在練習時，都能看到他探班的身影，在一旁露出滿意笑容，足見他們像家人般的深厚情感，連已退出節目的Gary都特地擔任嘉賓，一連獻唱3首歌曲，讓觀眾聽得如痴如醉。

已退出節目的Gary也特地來台擔任嘉賓。(圖／翻攝自Gary的IG）

整場見面會除了精彩表演外，福利也不少，每次上台他們都會給粉絲大大擁抱外，也會送上小禮物和合照機會，遊戲途中也會小心呵護粉絲，體貼的宋智孝更怕女粉走光，還緊跟在她後方幫忙拉衣服，最後安可曲時，成員更全場跑來跑去，主動拿起粉絲相機自拍，雖然舞台與台下有距離，他們依舊貼心伸長手，滿足大家的要求。

台粉幫池錫辰慶生，讓他感動不已。（圖／翻攝自池錫辰IG)

宋智孝去年經歷一些不好情緒，但見面會上她依舊開心替粉絲製造回憶，曾寶儀特地送上溫暖擁抱，讓她感動到紅了眼眶，並說「會跟哥哥（金鍾國）一起加油的」，就像主持人曾寶儀說的，《RM》的存在讓不少人遭遇低潮時，有個可以大笑宣洩的管道，因此不管隔多久，7012會永遠陪伴粉絲走下去。

(專題報導)